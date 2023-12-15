ماكرون يعلن مقتل أسير فرنسى فى قطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، مقتل أسير فرنسي في قطاع غزة.

وكتب ماكرون على إكس: لقد اختطف مواطننا إيليا توليدانو في 7 أكتوبر على يد حماس، حزن عميق هذا الصباح عندما علمت بوفاته في غزة. أشارك عائلته الصدمة والحزن، كان عمره 28 سنة.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "تواصل فرنسا العمل بلا كلل من أجل تحرير جميع الرهائن".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الجمعة إن بلادها تشعر "بألم بالغ" بسبب أنباء موت المواطن الفرنسي إيليا توليدانو الذي كان محتجزا في قطاع غزة.

وأضافت في منشور على منصة إكس: "نشاطر أسرته وأحباءه أحزانهم". وأكدت السلطات الإسرائيلية هوية توليدانو بعد انتشال جثته في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة لو فيجارو أن توليدانو كان من بين مجموعة اقتادتهم الفصائل الفلسطينية، من حفل موسيقى في الهواء الطلق في أثناء هجوم السابع من أكتوبر.