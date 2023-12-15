استشارى حروق يوضح الإسعافات الأولية للجروح العميقة المتهتكة والشديدة

كتبت مروة محمود الياس

الجروح فى الجلد درجات وأنواع، وبعض الجروح تكون عميقة وشديدة، وأبرزها الجرح الذى يتهتك الجلد فيه، أيًا كانت درجته، وأسبابه، ولكن التعامل الجيد والسليم والسريع معه، قد يجنبك الإصابة بمشكلات خطيرة قد تنتج عن إهماله أو سوء التعامل معه.

واوضح الدكتور عبد الرحمن عصفور، استشارى أول جراحات الحروق وبمسشفيات التأمين الصحى، أن الجروح كثيرة ومتعددة الدرجات والأشكال والخطورة أيضًا، وأنواع الجروح كثيرة من الذى تهتك تمامًا، ويكون الجلد فيها متضرر ومفتوح وحوافه ليست سليمة وغير منتظمة، وهذه الجروح العميقة على سبيل المثال قد تنتج من انغراس الزجاج بشدة فى الجسم أو جسم حديدة أو مخالب حيوان انغرست بشدة وغيرها.

ونصح الدكتور عبد الرحمن عصفور بضرورة التعامل الجيد والسليم مع الجروح بأنواعها، حتى ينقل المصاب لمستشفى متخصص، ومن أبرز النصائح:

يخطئ البعض بتنظيف الجروح المتهتكة الشديدة العمق والتى تنتج على سبيل المثال من قطع الجلد بشدة من الأسلاك الشائكة ذات الحواف الحادة، وهو أمر خاطئ لابد من عدم تنظيفه وطلب المساعدة الطبية.

لا تزيل أية أجزاء أو أجسام شائكة دخلت فى الجرح العميق لأنها تتسبب فى مشكلة وتزيد من خطورة الجرح العميق لذا اتركها فى مكانها ولا تزيلها.

تغطية الجروح أيًا كانت درجتها من أهم الخطوات التى تحافظ عليه،، لذا فى أغلب الجروح يفضل لف ضمادة نظيفة على الجرح وإذا أمكن يمكن رفع العضو المجروح إلى أعلى قليلاً.

تغطية الجرح بمضادات نظيفة قدر الإمكان يعمل على حمايته مؤقتًا من عوامل العدوى والتلوث والمشكلات والمضاعفات التى قد تنتج عن عدم تغطيته حتى وصول المسعف أو نقل المريض إلى المستشفى للمساعدة