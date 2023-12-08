كل ما تحتاج معرفته حول جراحة القرنية الصناعية

كتبت إيناس البنا

قال تقرير موقع " healthsite"، إن حدوث مشاكل بقرنية العين وهو الجزء المسؤل عن تركيز الضوء على شبكية العين، يشكل خطرا على الرؤية في حالة تطور مضاعفات تلحق العين، هناك العديد من الحالات مثل الإصابات الكيميائية، وأمراض المناعة الذاتية، والتفاعلات الدوائية التي يمكن أن تلحق الضرر بالقرنية قد تسبب ضعفًا شديدًا في الرؤية أو حتى تسبب العمى، ولكن التدخل الجراحى في بعض الحالات قد يكون الحل.

ما هي القرنية الصناعية

وفقًا للتقرير، فإن الإجراء الجراحي للقرنية الصناعية يمكن أن يعيد الرؤية لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف القرنية، ويمكن للأفراد الذين كانوا يواجهون في السابق فرص الإصابة بالعمى الدائم أن يتمتعوا الآن برؤية جيدة بفضل زرع القرنية الصناعية.

هناك أنواع مختلفة من جراحة القرنية الصناعية، اعتمادًا على حالة عين المريض - سواء كان السطح جافًا أو رطبًا - يمكننا اختيار أنواع مختلفة من جراحة القرنية الاصطناعية، ويضمن هذا الإجراء أن الأفراد الذين يعانون من أمراض العين المعقدة، والذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية، أن يستعيدوا الرؤية الوظيفية وتحسين جودة العين.

ما بعد جراحة القرنية الصناعية

ووفقا للتقرير، يحتاج المرضى إلى رعاية متابعة مدى الحياة "لمراقبة المضاعفات المحتملة" مثل العدوى أو أي مشاكل خاصة بالزرع ، بالإضافة إلى ذلك، ليس كل شخص مرشحًا مناسبًا لهذا الإجراء، مما يجعل الاختيار الدقيق للمريض أمرًا بالغ الأهمية.