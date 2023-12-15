نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الاوقاف 16 مسجدًا اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023م

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

بدء فترة البت فى الطعون على قرارات اللجان العامة بانتخابات الرئاسة

تبدأ اليوم الجمعة، فترة البت في الطعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات، في قرارات اللجان العامة، والتي تستمر لمدة يومي الجمعة والسبت الموافقين 15 و16 ديسمبر 2023.

وزارة الأوقاف تفتتح 16 بيتا من بيوت الله منها 12 مسجدًا جديدًا

افتتحت وزارة الاوقاف 16 مسجدًا اليوم الجمعة 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها ( 308 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (552) مليون جنيه.

صندوق التنمية الحضرية يعلن طرح وحدات سكنية جديدة بمحافظات مختلفة

أعلن المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، عن طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة بمناطق تقع في نطاق محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وهي: القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية؛ مؤكدًا أنه من المُقرر تسليم تلك الوحدات كاملة المرافق خلال عام، بنظام تشطيب "سوبر لوكس" مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع.

وزارة العمل تُعلن عن 4082 فرصة عمل فى 14 محافظة

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص .

غدا.. بدء سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة. رئيس بعثة الجامعة العربية: إشادات عربية ودولية بنجاح انتخابات الرئاسة المصرية أكد السفير خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أن هناك إشادات عربية ودولية كبيرة بنجاح انتخابات الرئاسة والتحضرات والتسهيلات التى وفرتها جمهورية مصر العربية وكيفية تعامل كل الأجهزة المعنية فى الدولة لإنجاح تلك الانتخابات. هبوط 305 طائرات بمطار العريش نقلت 8500 طن مساعدات لغزة منذ 12 أكتوبر وصل عدد الطائرات التى استقبلها مطار العريش وتنقل مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلى على غزة التى اندلعت أكتوبر الماضى إلى 305 طائرات نقلت نحو 8500 طن من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصرى الشحنات ونقلها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.

مستشار الأمن القومى الأمريكى: نعمل مع مصر لإدخال المساعدات إلى غزة أكد جيك سوليفان المستشار الامن القومي الأمريكي، عملهم على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وتضامنهم في الالتزام بالدعم الأمريكي لإسرائيل. كما أكد جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، عملهم مع مصر والأمم المتحدة لإدخال المساعدات الى قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن العثور على جثتين لجنديين أسرى فى غزة تحت بند سمح بالنشر، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن "جيش الاحتلال تمكن من على جثتي جنديين أسرى في غزة "نيك بيزر" و "رون شيرمان".

الأمن البحرى البريطانية: سفينة حاويات تتعرض لهجوم جوى قرب ميناء المخا اليمنى