هبوط 305 طائرات بمطار العريش نقلت 8500 طن مساعدات لغزة منذ 12 أكتوبر

وصل عدد الطائرات التى استقبلها مطار العريش وتنقل مساعدات إغاثية لغزة منذ أحداث العدوان الإسرائيلى على غزة التى اندلعت أكتوبر الماضى إلى 305 طائرات نقلت نحو 8500  طن من المساعدات الإغاثية وسيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية وأدوية موجهة لقطاع غزة، وتسلم الهلال الأحمر المصرى الشحنات ونقلها على شاحنات من العريش لمعبر رفح وصولا لقطاع غزة.
 