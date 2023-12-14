الجامعة العربية: مصر أزالت كل المعوقات أمام المواطنين فى انتخابات الرئاسة

كتب أحمد عرفة

قال السفير خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية، إنه كان هناك بعض الملاحظات تم معالجتها في نفس الوقت، وهي ملاحظات بسيطة تم التغلب عليها في الحال وكان هناك تعاون كبير بين الأجهزة الموجودة في مقار الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه كان هناك تسهيلات كثيرة وفرتها الدولة لكبار السن وذوى الإعاقة وتسهيلات كثيرة أزالت كل شيء يمكن أن يكون عقبة أمام المواطنين خلال التصويت.

وتابع السفير خليل إبراهيم الذوادى، :"وجدنا في كثير من اللجان تعاون أمنى وإدارى وتعاون داخل غرف التصويت، ويتم إعداد تقرير كامل عن الانتخابات الرئاسية".

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القضاة كانوا مثال وقدوة لكيفية التعامل مع المواطنين وكان هناك استعداد للتسهيل والتغلب على كل الصعبات في الانتخابات الرئاسية.