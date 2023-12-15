اليوم السابع
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الاحتلال الاسرائيلى يعلن سقوط أحد جنوده وانتشال جثة رهينة فى غزة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:11 ص
الاحتلال الاسرائيلى يعلن سقوط أحد جنوده وانتشال جثة رهينة فى غزة الاحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن المعارك في جنوب قطاع غزة، قتلت أحد جنوده، الجمعة، في حين أفاد بأن عناصر قواته الخاصة انتشلت جثة رهينة كانت محتجزة لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
 
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله، إن الجندي القتيل يدعى عوز شموئيل أردي (19 عاماً) وهو أحد أفراد كتيبة الهندسة في لواء جولاني.
 
ومن جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية أمس الخميس، أنها قتلت 10 على الأقل من الجيش الإسرائيلي في استهداف بحي الشجاعية في غزة.






جيش الاحتلال

غزة

الاحتلال

الفصائل الفلسطينية



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