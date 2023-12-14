مطلقة تلاحق زوجها بدعوى تبديد المنقولات لسبب غريب.. تعرف على التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

" زوجي طلقني غيابياً بعد 13 عام زواج، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما طالبته بها عن طريق المحكمة أرسل لي منقولات والدته القديمة -عبارة عن روبابيكيا- كانت بمنزلها السابق قبل انتقالها للعيش في الطابق العلوي من الفيلا المملوكة لزوجي".. كلمات جاءت على لسان مطلقة أمام محكمة أكتوبر للجنح والأسرة والتعويضات، طالبت معاقبة زوجها علي تبديده منقولاتها وطالبت بإلزامه بردها وتعويضها عما لحق بها من أضرار.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" غسات برفقته 13 سنه سانده ووقفت بجواره حتي أصبح لديه أرباح تقدر بمئات الآلاف سنوياً يدخرها بحسابه، وعندما طالبته بإنصافي وتسجيل بعض من ممتلكاته باسمي أو باسم أولاده رفض وثار وطلقني غيابياً ".

وأشارت:" زوجي صرح لكل الوسطاء الذين حاولوا الصلح بيننا أنني لم أتعب في ثروته وأنني لا أستحق إلا ما يأتي به من طعام للمنزل وما يمنحه لي لشراء الملابس ومصروفات العلاج، خلال 13 سنه زواج لم يشتري لي هدية بالرغم من أنه كان يشتري مصوغات لوالدته سنوياً".

وأكدت:" ضحيت بحياتي كلها من أجل زوجي وأولادي وفي النهاية لم أخذ جنيه واحد من نفقات التي تصل لملايين الجنيهات وطردني زوجي وأولادي من مسكن الحضانة ووقف فى وجهي وشهر بي ورفض الكف عن إساءته لى، وسبي على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة، وحاول التعدى علي بالضرب والإساءة، مما دفعنى لتحرير بلاغات بالوقائع".