مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الدولى بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى أمام مارينا دلتا، نتيجة تصادم سيارتين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية، والجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم، ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت قوة أمنية رفقة سيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة السيد السيد أبوالليل، 61 عاما، مقيم الإسكندرية وإصابة كلا من شيماء عبدالعزيز أحمد، 35 عاما مقيمة المنصورة شارع الترعة، أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، أحمد عبدالعزير أحمد 37 عام، مقيمة مدينة المنصورة شارع الترعة، أصيبت بكدمات متفرقة بالجسم، ليلى محمد عبدالوهاب 57 عاما، مقيمة مدينة المنصورة شارع الترعة، اصيبت بكدمات متفرقه بالجسم، أنس السيد السيد أبو الليل، مقيم الإسكندرية، أصيب بكدمات بالرأس، وجارى عمل أشعة.

تم نقل جميع المصابين لمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وجثمان المصاب لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.