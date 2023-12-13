وأضاف ستور، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أوسلو، أن النرويج ستواصل دعم كييف خلال الأشهر الأولى من عام 2024.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية .

ووفقا له، لدى النرويج فرصة للمساعدة بمبلغ مليار دولار لعام 2023، مضيفا: "نعمل أيضا على زيادة دعمنا المالي والإنساني بنحو 800 مليون دولار لهذا العام".

وأكد رئيس الوزراء النرويجي أن بلاده ستدعم أوكرانيا في عام 2024 خلال الأشهر الأولى، وسيشمل ذلك الدعم الاقتصادي المباشر للخدمات الحيوية في أوكرانيا حتى لا يكون هناك تأخير في الإمدادات للأوكرانيين.

وأشار إلى أن النرويج تحاول تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية من خلال توفير معدات الدفاع الجوي وزيادة التمويل لصناعة الدفاع مع الشركاء الأوروبيين لإنتاج المزيد من الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.