الرئيس الأوكرانى يصل النرويج فى زيارة مفاجئة

وصل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى النرويج اليوم الأربعاء، وذلك فى زيارة لم يعلن عنها سابقًا.
وأوضحت الحكومة النرويجية - وفقًا لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن زيلينسكي سيبحث خلال زيارته الحالية لأوسلو دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مشيرة إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء جوناس جار ستور.
من جانبه..قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور - في بيان - "ستواصل النرويج دعم أوكرانيا في حربها للدفاع عن نفسها"، مضيفا أن بلاده تقدم دعمًا طويل الأمد؛ لمساعدة كييف في معركتها من أجل الحرية والديمقراطية.
وفى وقت يابق، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن بلاده لا تنوى التنازل عن أى من أراضيها لروسيا لأنه يتعين عليها أن تحمى شعبها مما وصفه بـ"الانتهاكات الروسية".
وقال "إننا نتحدث عن أشخاص حقيقيين يتعرضون للإيذاء.. كيف يمكنك أن تتخلى عن شعبك؟.. السؤال ليس فقط عن الأرض، بل عن الناس، ومصيرهم".
ويقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة إلى واشنطن حيث التقى بأعضاء مجلس الشيوخ والنواب الديمقراطيين والجمهوريين، وكذلك بالرئيس الأمريكي جو بايدن.
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