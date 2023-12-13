الرئيس الأوكرانى يصل النرويج فى زيارة مفاجئة

وأوضحت الحكومة النرويجية - وفقًا لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن زيلينسكي سيبحث خلال زيارته الحالية لأوسلو دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، مشيرة إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء جوناس جار ستور.

من جانبه..قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور - في بيان - "ستواصل النرويج دعم أوكرانيا في حربها للدفاع عن نفسها"، مضيفا أن بلاده تقدم دعمًا طويل الأمد؛ لمساعدة كييف في معركتها من أجل الحرية والديمقراطية.