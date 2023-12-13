استشارى تغذية: الاعتماد على النظام النباتى فترة طويلة يسبب نقص الفيتامينات

قد يقوم البعض بالتحول إلى النظام النباتى الغذائى، أما لمحاولة إنقاص الوزن أو عدم الرغبة فى تناول اللحوم، وتعليقا على ذلك أوضح الدكتور هشام العامرى استشارى تغذية علاجية - القصر العينى، أن الاعتماد على النظام النباتى فترة طويلة من الوقت قد يسبب نقصا فى حصول الجسم على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة اللازمة، مشيرا إلى أن الأطعمة النباتية لا تحتوى على الكثير من الكالسيوم والحديد والزنك وفيتامين ب 12، مقارنة بالموجودة فى المنتجات الحيوانية لذلك فإن الاعتماد طويلا على الأطعمة النباتية قد يمنع الجسم من الكثير من الاحتياجات الأساسية.

وأشار استشارى التغذية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأطعمة النباتية تحتوى على الألياف بصورة كبيرة وعلى الرغم من فوائدها للجسم، إلا أن تناولها بكثرة قد يسبب الانتفاخ ومشاكل بالجهاز الهضمى، ولكن شرب الماء والكثير من السوائل الصحية قد يمنع مشاكل المعدة المرتبطة بالنظام النباتى .

واضاف ، أنه على غير المتوقع قد يتعرض الأشخاص الذين يتبعون النظام النباتى إلى زيادة الوزن لأن الشخص قد يفرط من تناول الأطعمة النباتية المشبعة والوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية، وهذه الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن لهذا نوصى الأشخاص النباتيين بتغيير نظامك الغذائي وكذلك الانتباه إلى كمية الطعام التي تتناولها.