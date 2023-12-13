أخبار الاقتصاد اليوم.. تطورات حركة الأسهم وسوق الذهب

نشر اليوم السابع عددًا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية لعل أبرزها أداء البورصة المصرية وسوق الذهب وسوق الأسهم عالميًا، وفيما يلى أبرز الأخبار الاقتصادية.
البورصة: تنفيذ صفقة على شركة النيل للفنادق بقيمة 671 مليون جنيه
القابضة للكهرباء توجه شركات التوزيع بمراجعة المهمات للحفاظ على الشبكة أثناء الأمطار
البورصة تغرم شركتى القاهرة للإسكان والعربية لحليج الأقطان 5 آلاف جنيه
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة 2.92%.. ورأس المال يربح 58 مليار جنيه
التنمية الصناعية تعلن تسليم المستثمرين استعلاما عقاريا معتمدا بدءاً من 17ديسمبر
"الصناعة" تقرر استمرار رسم صادر على خردة وفضلات من خلائط الصلب لمدة عام
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