أخبار الاقتصاد اليوم.. تطورات حركة الأسهم وسوق الذهب

كتب إسلام سعيد

نشر اليوم السابع عددًا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية لعل أبرزها أداء البورصة المصرية وسوق الذهب وسوق الأسهم عالميًا، وفيما يلى أبرز الأخبار الاقتصادية.

البورصة: تنفيذ صفقة على شركة النيل للفنادق بقيمة 671 مليون جنيه

القابضة للكهرباء توجه شركات التوزيع بمراجعة المهمات للحفاظ على الشبكة أثناء الأمطار

البورصة تغرم شركتى القاهرة للإسكان والعربية لحليج الأقطان 5 آلاف جنيه