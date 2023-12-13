البورصة: تنفيذ صفقة على شركة النيل للفنادق بقيمة 671 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة النيل للفنادق والسياحة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 472.1 ألف سهم بقيمة 671 مليون جنيه، وصفقة على شركة تيرانا للاستثمار السياحي بحجم تداول 140 ألف سهم بقيمة 262.6 مليون جنيه.

كما نفذت صفقة على شركة النيل للتفريغ والتخزين بحجم تداول 4.5 مليون سهم بقيمة 153 مليون جنيه، وصفقة على شركة الفيروز للمنشآت الفندقية والسياحية بحجم تداول 15 مليون سهم بقيمة 150 مليون جنيه، وصفقة على شركة مون فيو للاستثمار العقاري والسياحي بحجم تداول 28 مليون سهم بقيمة 111.9 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 50 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه عبر تنفيذ 76 عملية.

وكانت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصرين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه عند مستوى 1.668 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 126.3 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.24%، والعرب على 6.13%، واستحوذت المؤسسات على 30.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.6%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 46.6 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 591.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 33.5 مليون جنيه، 31.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 24773 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 29804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 5279 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 6505 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 1426 نقطة.