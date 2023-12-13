اليوم السابع
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الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 03:20 م
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"الصناعة" تقرر استمرار رسم صادر على خردة وفضلات من خلائط الصلب لمدة عام

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 02:37 م
"الصناعة" تقرر استمرار رسم صادر على خردة وفضلات من خلائط الصلب لمدة عام المهندس أحمد سمير وزير الصناعة
كتب إسلام سعيد

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قررت وزارة الصناعة والتجارة استمرار العمل بالقرار رقم 65 لسنة 2022 في شأن فرض رسم صادر على صنف خردة وفضلات من خلائط وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركي رقم 7204.21 .
 
ونصت المادة الثانية من القرار على فرض رسم صادر على صنف خردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ بند جمركي 7204.21 بواقع 6 آلاف جنيه للطن بدلا من 3500 جنيها ولمدة عام.
 
يشار إلي أن صادرات مصر من الحديد والصلب حققت نموًا بنسبة 63% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023 لنحو 1.592 مليار دولار مقابل 979 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.
 
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الصناعة

فضلات الخردة

الحديد والصلب

رسوم الصادر




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