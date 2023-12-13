التنمية الصناعية تعلن تسليم المستثمرين استعلاما عقاريا معتمدا بدءاً من 17ديسمبر

كتب إسلام سعيد

قالت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، إن الهيئة قامت بالتنسيق مع أجهزة المدن والمناطق الصناعية بالمحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين بتيسير إجراءات الإستثمار الصناعى في مجال طلبات التصرفات العقارية والاستعلام العقاري.

وأشار بيان الهيئة إلي أنه ابتداء من يوم 17 ديسمبر الجاري سيتم تسليم المستثمرين الاستعلام العقاري معتمد للحصول على خدمات التصرفات العقارية.

وذكر البيان أنه في حالة طلبات التصرفات العقارية وفي حالة مر على استلام الأرض أكثر من 3 سنوات ولم تستخرج رخص التشغيل دون تنفيذ نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي مسطح الأرض أو وفقا للنسبة البنائية الخاصة وفقا لطبيعة النشاط لن يتم استقبال طلبات التصرفات العقارية ( استئناف التعامل - التنازل - الضم .. الخ) للاراضي