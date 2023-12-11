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يوم جديد بحب مصر.. إقبال كبير على المشاركة ثانى أيام انتخابات الرئاسة (فيديو)

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:42 م
يوم جديد بحب مصر.. إقبال كبير على المشاركة ثانى أيام انتخابات الرئاسة (فيديو) جانب من المشاركات فى اليوم الثانى للانتخابات

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بدأ اليوم الثانى للتصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية، وخطفت العديد من المشاهد الوطنية الأنظار خلال الساعات الأولى داخل اللجان الانتخابية أبرزها:

حضور قوى لكبار السن فى ثانى أيام الانتخابات لا سيما ظهور العديد من المسنات برفقة أحفادهن، ولعبت الشرطة دورا كبيرا فى تسهيل مهمة الاقتراع على كبار السن وذوى الهمم.

كما شهدت اللجان حضورا نسائيا كثيفا وبرزت مشاركة المسنات على الكراسى المتحركة، وتصدرت طوابير العمال والفلاحين عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية، وأكدوا فى تصريحاتهم أنهم جاءوا للمشاركة فى العملية الانتخابية من أجل مستقبل أفضل لهذا البلد.

 

 

 







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