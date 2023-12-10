اليوم السابع
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الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:28 م
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مواطن يخرج من العناية المركزة بمستشفى أرمنت للتصويت بالانتخابات الرئاسية بالأقصر

الأحد، 10 ديسمبر 2023 02:02 م
مواطن يخرج من العناية المركزة بمستشفى أرمنت للتصويت بالانتخابات الرئاسية بالأقصر مواطن يخرج من العناية المركزة بمستشفى أرمنت للتصويت بالانتخابات الرئاسية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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فى مشهد بديع لأحد الأهالى فى غرب محافظة الأقصر، أصر مواطن على الخروج من العناية المركزة بمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى مدينة أرمنت، على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته، وتم توفير سيارة إسعاف لنقله إلى مقر لجنته للتصويت.
 
ولدى وصول سيارة الإسعاف إلى إحدى مدارس مدينة أرمنت، خرج أحد القضاة من لجنته وقام المواطن بالإدلاء بصوته داخل عربة الإسعاف بحضور رئيس اللجنة وأعضاؤها، وسط أجواء من البهجة لإصرار المواطن على التصويت بالإنتخابات.
 
فيما انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات الرئاسية 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.
 
وتضم محافظة الأقصر 170 مقرا انتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.
 
وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التى تم اختيارها كمراكز انتخابية، وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن، ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائى.
 
مواطن-يخرج-من-الرعاية-المركزة-بمستشفى-أرمنت-يصر-على-التصويت
مواطن-يخرج-من-الرعاية-المركزة-بمستشفى-أرمنت-يصر-على-التصويت

المواطن-الأقصرى-لد-التصويت-داخل-سيارة-الاسعاف
المواطن-الأقصرى-لد-التصويت-داخل-سيارة-الاسعاف

رئيس-لجنة-بأرمنت-ينتقل-لمواطن-فى-سيارة-الاسعاف-للتصويت
رئيس-لجنة-بأرمنت-ينتقل-لمواطن-فى-سيارة-الاسعاف-للتصويت

مواطن-يخرج-من-الرعاية-المركزة-بمستشفى-أرمنت-يصر-على-التصويت-بالإنتخابات
مواطن-يخرج-من-الرعاية-المركزة-بمستشفى-أرمنت-يصر-على-التصويت-بالإنتخابات

 







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عبد الفتاح السيسى

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فريد زهران

عبد السند يمامة

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مرشحى الرئاسة المصرية

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