مسنة: الرئيس السيسي ابنى ونفسى أقابله.. والقضاة يساعدونها فى الإدلاء بصوتها

كتبت هند عادل

حرصت الحاجة فتحية شعيب 75 سنة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها على الرغم من حالتها الصحية، حيث قدمت إلى لجنة المركز الصحي بمنشأة البكارى بمحافظة الجيزة، مستعينة "بالعكازات" مطلقة الزغاريد للتعبير عن فرحتها للمشاركة فى العرس الانتخابي.

ووجهت الحاجة فتحية رسالة إلى الرئيس قائلة: "الرئيس ابني ونفسي أشوفه وحلمي إني أقابله دقائق، وأعطيته صوتي لأنه يستحق استكمال مسيرته".

فيما قام القاضي المشرف على اللجنة الانتخابية بمساعدة السيدة المسنة للإدلاء بصوتها، ونزل لها لصعوبة صعدوها إلى لجنة الاقتراع فى صورة إنسانية سطرها القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان الانتخابية بالمركز الصحي بمنشأه البكاري بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا من الناخبين بعد ساعات قليلة من فتح باب الاقتراع على الانتخابات الرئاسية.

وظهرت اللجان أكثر تنظيما، فيما تراص الناخبون بمحيط اللجان استعدادا للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح الباكر قبل فتح باب التصويت.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة. وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.