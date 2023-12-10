ما أسباب الانزلاق الغضروفي وما العلاجات الفعالة له؟

كتبت فاطمة خليل

الانزلاق الغضروفى مشكلة شائعة بشكل كبير تؤثر على العمود الفقري ويمكن أن تؤدي إلى الألم وعدم الراحة، وقد زادت حالات الانزلاق الغضروفى بين الشباب، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الانزلاق الغضروفي​ وطرق علاجه، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أسباب الانزلاق الغضروفي​

يحدث الانزلاق الغضروفي عندما يتسرب اللب الداخلي الناعم للعمود الفقري عبر الطبقة الخارجية القاسية السبب الأكثر شيوعًا هو التآكل المرتبط بالشيخوخة، حيث تفقد الغضاريف محتوى الماء وتصبح أكثر عرضة للتلف.

ومع ذلك، هناك عدة عوامل تساهم في الانزلاق الغضروفي، بما في ذلك وضعية الجسم السيئة، ورفع الأشياء الثقيلة بطريقة خاطئة، والاستعداد الوراثي.

الإجهاد المتكرر على العمود الفقري، كما يظهر في المهن التي تنطوي على رفع الأحمال الثقيلة أو الجلوس لفترات طويلة، يمكن أن يزيد أيضًا من المخاطر.

ارتفاع حالات الانزلاق الغضروفي​ بين الشباب

في السنوات الأخيرة، كان هناك ارتفاع مثير للقلق في حالات الانزلاق الغضروفي بين الأفراد الأصغر سنا، على عكس فكرة أنه يؤثر في الغالب على كبار السن.

أنماط الحياة المستقرة وقلة النشاط البدنى، وقضاء ساعات طويلة على الأجهزة الإلكترونية، وقلة النشاط البدني هي الأسباب الرئيسية.

تؤدي وضعية الجسم السيئة أثناء استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بالإضافة إلى انخفاض اللياقة البدنية، إلى إضعاف الهياكل الداعمة للعمود الفقري، مما يجعل الشباب أكثر عرضة لإصابات الانزلاق الغضروفى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يظهر انتشار مشاكل التوتر والصحة العقلية جسديًا، مما يساهم في توتر العضلات وزيادة خطر الانزلاق الغضروفي.

علاج الانزلاق الغضروفى

تتضمن الوقاية من الانزلاق الغضروفي نهجًا متعدد الأوجه يعالج عوامل نمط الحياة ويعزز صحة العمود الفقري.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وخاصة الأنشطة التي تقوي العضلات الأساسية، أمر بالغ الأهمية.

- إن الحفاظ على وزن صحي يقلل من الحمل على العمود الفقري، مما يقلل من خطر إصابات القرص.

- تلعب بيئة العمل المناسبة والجهود الواعية للحفاظ على وضعية جيدة أثناء الجلوس أو الوقوف دورًا محوريًا في منع مشاكل العمود الفقري.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من الانزلاق الغضروفي، فإن خطة العلاج الشاملة ضرورية غالبًا ما تكون التدخلات غير الجراحية مثل العلاج الطبيعي وتقنيات إدارة الألم والأدوية المضادة للالتهابات هي خط الدفاع الأول.

في الحالات الأكثر شدة، يمكن النظر في الخيارات الجراحية لتخفيف الضغط على الأعصاب المتضررة.