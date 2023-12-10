لجان مطار القاهرة تواصل استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

كتب أحمد مصطفى

توافد الناخبون بمطار القاهرة من الوافدين على اللجان الإنتخابية المخصصة لذلك قبل إغلاق باب التصويت بساعة وذلك بلجنة رقم 29 أمام مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، وأقبل العاملين من وزارة الطيران والشركات التابعة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين ورواد مطار القاهرة الدولى، اللجنة الأولى أمام صالة رقم 3 بجوار مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة بجوار مبنى الركاب رقم 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوى غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت، لتذليل كافة العقبات أمام المشاركين في التصويت على مدار أيام الانتخابات، كذلك تذليل العقبات أمام جميع العاملين والمشاركين في العملية التنظيمية للانتخابات الرئاسية.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.