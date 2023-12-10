"صحة غزة": قناصة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدير عام الصيدلة بالوزارة

أحمد علوى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن "قناصة الاحتلال الاسرائيلي استهدفت مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية بوزارة الصحة بغزة من أجل توفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الاهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي لازلت تعمل".