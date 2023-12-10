دراسة: العلاجات البيولوجية تسيطر على الربو الحاد وتقلل من الكورتيزون المستنشق

كتبت أمل علام

أظهرت إحدى الدراسات أنه يمكن السيطرة على الربو الحاد باستخدام العلاجات البيولوجية، دون إضافة جرعات عالية من الستيرويدات "الكورتيزون" المستنشقة العادية، والتي يمكن أن يكون لها آثار جانبية كبيرة.

ووفقا لما ذكره موقع Medical Express، أظهرت النتائج التي توصلت إليها دراسة متعددة الجنسيات، والتي نشرت في مجلة لانسيت، أن 92% من المرضى الذين يستخدمون العلاج البيولوجي بنراليزوماب يمكنهم تقليل جرعة الستيرويد " الكورتيزون"المستنشقة" بأمان وأكثر من 60% يمكنهم التوقف عن استخدامه بالكامل.

وقال الموقع، إنه يمكن أن تكون نتائج الدراسة تحويلية لمرضى الربو الحاد عن طريق تقليل أو إزالة الآثار الجانبية غير السارة والخطيرة في كثير من الأحيان للستيرويدات المستنشقة، وتشمل هذه هشاشة العظام، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور والسكري وإعتام عدسة العين.

وقال الموقع، يعد الربو أحد أكثر أمراض الجهاز التنفسي شيوعًا في جميع أنحاء العالم - حيث يؤثر على ما يقرب من 300 مليون شخص - ويعاني حوالي 3 إلى 5% منهم من الربو الحاد، ويؤدي ذلك إلى ظهور أعراض يومية تتمثل في ضيق التنفس وضيق الصدر والسعال، إلى جانب نوبات الربو المتكررة التي تتطلب دخول المستشفى بشكل متكرر.

أشرف على الدراسة البروفيسور ديفيد جاكسون، رئيس مركز الربو الحاد في مستشفى جايز آند سانت توماس وأستاذ طب الجهاز التنفسي في كلية كينجز كوليدج في لندن.

وقال البروفيسور جاكسون: "لقد أحدثت العلاجات البيولوجية مثل بنراليزوماب وهو الاسم "العلمى للعقار" ثورة في رعاية الربو الحاد بعدة طرق، وتظهر نتائج هذه الدراسة لأول مرة أنه يمكن تجنب الضرر المرتبط بالستيرويد بالنسبة لغالبية المرضى الذين يستخدمون هذا العلاج".

وأضاف الموقع، إن عقار بنراليزوماب هو علاج بيولوجي يقلل من عدد الخلايا الالتهابية التي تسمى اليوزينيات، يتم إنتاج هذا بأعداد غير طبيعية في الشعب الهوائية للمرضى الذين يعانون من الربو الحاد ويشارك بشكل حاسم في تطور نوبات الربو، يتم حقن بنراليزوماب كل 4 إلى 8 أسابيع وهو متاح في مراكز الربو المتخصصة التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

أجريت الدراسة في 22 موقعًا في 4 دول هي المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، تم تعيين 208 مريضا بشكل عشوائي لتخفيض جرعاتهم العالية من الستيرويد المستنشق بكميات متفاوتة على مدى 32 أسبوعا، لم يعاني ما يقرب من 90% من المرضى من أي تفاقم في أعراض الربو وظلوا خاليين من أي تفاقم طوال فترة الدراسة التي استمرت 48 أسبوعًا.

ستكون هناك حاجة لدراسات مماثلة قبل تقديم توصيات حازمة فيما يتعلق بسلامة وفعالية تقليل أو القضاء على استخدام الستيرويد بجرعات عالية مع العلاجات البيولوجية الأخرى.