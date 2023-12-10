جوتيريش: مصداقية مجلس الأمن قُوضت بعد عجزه عن تحقيق وقف إطلاق نار" في غزة

كتبت : هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة اليوم الأحد، إن سلطة ومصداقية مجلس الأمن قُوضت بعد عجزه عن تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

وأضاف جوتيريش على هامش زيارته إلى قطر وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية - أنه لن يتخلى عن دعواته لتحقيق وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن الجمعة لمنع مشروع قرار وقف إطلاق النار صوتت لصالحه 13 دولة فيما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

يذكر انا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعا إلى تعزيز العمل لمنع جرائم الإبادة الجماعية.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة.

وقال الأمين العام إن الدول اعتمدت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قبل خمسة وسبعين عاما، مشيرا إلى أن الاتفاقية هي تجسيد لالتزام عالمي جديد بعدم تعرُّض أي شخص لرعب الإبادة الجماعية مجددا.

لكن الأمين العام قال إن "من المحزن أننا نواجه اليوم خطر نسيان دروس الماضي القاتمة. ففي عالم اليوم الذي يطبعه الانقسام العميق وانعدام الثقة والصراع، ما زلنا نواجه التهديد المستمر لهذه الجريمة البشعة".