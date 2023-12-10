فى الذكرى 75 للإعلان العالمى.. جوتيريش يدعو إلى الالتزام بحقوق الإنسان

كتبت : هند المغربي

دعا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، الدول الأعضاء فى المنظمة إلى الالتزام بحقوق الإنسان وذلك تزامنا والذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى تحييه الأمم المتحدة سنويا فى 10 ديسمبر 2023.

وحثّ جوتيريش فى رسالته الناس حول العالم على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، فى كل يوم، لكل إنسان، وفى كل مكان قائلا وفقا للافتتاحية للإعلان العالمي: "يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين فى الكرامة والحقوق".

ووصف الأمين العام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأنه "بمثابة خارطة طريق تهدى إلى السبيل لإنهاء الحروب ورأب الانقسامات وتعزيز العيش فى سلام وكرامة للجميع".

ولفت جوتيريش إلى "العالم يكاد يضلّ الطريق إلى تحقيق هذه الغاية. فالنزاعات تستعر. والفقر والجوع يتزايدان. وأوجه التفاوت تزداد عُمْقا. وأزمة المناخ تشكل أزمة حقوق إنسان تلحق أشد أضرارها بأضعف فئات البشر ووسائل الإعلام تتعرض للهجوم من كل ناحية".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن من المهم اليوم أكثر من أى وقت مضى تعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان، الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، التى هى حقوق تكفل الحماية لنا جميعا.