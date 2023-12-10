الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز العمل الجماعى لمنع جرائم الإبادة الجماعية

كتبت : هند المغربي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى تعزيز العمل لمنع جرائم الإبادة الجماعية.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع هذه الجريمة.

وقال الأمين العام إن الدول اعتمدت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قبل خمسة وسبعين عاما، مشيرا إلى أن الاتفاقية هي تجسيد لالتزام عالمي جديد بعدم تعرُّض أي شخص لرعب الإبادة الجماعية مجددا.

لكن الأمين العام قال إن "من المحزن أننا نواجه اليوم خطر نسيان دروس الماضي القاتمة. ففي عالم اليوم الذي يطبعه الانقسام العميق وانعدام الثقة والصراع، ما زلنا نواجه التهديد المستمر لهذه الجريمة البشعة".

وأكد أن الوفاء بالوعد الذي انبثق عن الاتفاقية يتطلب التصديق عليها وتنفيذها بالكامل من جانب جميع الحكومات، مع الحرص في الوقت ذاته على محاسبة الجناة.