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توافد ملحوظ لأبناء الجالية المصرية بقطر للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 12:38 م
توافد ملحوظ لأبناء الجالية المصرية بقطر للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. صور الجالية المصرية بقطر
كتب ـ محمود راغب

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توافد منذ قليل، أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بقطر، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، فى اليوم الأول من انتخابات الرئاسة بالخارج، حيث توافد أبناء الجالية بأعلام مصر من مختلف الأعمار تعبيراً عن حبهم لوطنهم. 
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
ونيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.
 
وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.
 
الجالية المصرية بقطر
الجالية المصرية بقطر

الصندوق الانتخابى
الصندوق الانتخابى

بدء إجراءات التصويت
بدء إجراءات التصويت

توافد المصريون بقطر
توافد المصريون بقطر

توافد المواطنون
توافد المواطنون

لجنة انتخابية
لجنة انتخابية

مسنة على كرسى متحرط
مسنة على كرسى متحرط

مصريون يتوافدون على اللجان الانتخابية
مصريون يتوافدون على اللجان الانتخابية

مواطنون يحملون أعلام مصر
مواطنون يحملون أعلام مصر

 







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