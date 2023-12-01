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أبناء الجالية المصرية بقطر يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية.. صور

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 09:37 ص
أبناء الجالية المصرية بقطر يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية.. صور أبناء الجالية المصرية بقطر
كتب ــ محمود راغب

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توافد أبناء الجالية المصرية بقطر، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024 ، وذلك تزامنا مع بداية فتح باب التصويت لانتخابات الخارج فى يومها الأول.
 
وحرص أبناء الجالية المصرية بقطر على التوافد رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى.
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
ونيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.
 
وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.
 
الجالية المصرية فى قطر
الجالية المصرية فى قطر

أبناء الجالية المصرية بقطر
أبناء الجالية المصرية بقطر

المصريون فى قطر
المصريون فى قطر
 






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