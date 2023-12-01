اليوم السابع
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الجمعة، 01 ديسمبر 2023 08:42 ص
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تخفيض 25% من المصروفات للطلاب من ذوى الهمم داخل جامعة بنى سويف الأهلية

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 08:00 ص
تخفيض 25% من المصروفات للطلاب من ذوى الهمم داخل جامعة بنى سويف الأهلية جامعة بنى سويف الأهلية
بنى سويف هانى فتحى

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قدمت جامعة بنى سويف الأهلية، تسهيلات فى سداد المصروفات الدراسية، للطلاب الملتحقين بالجامعة من ذوى الهمم.

وشملت القرارات التى اتخذتها جامعة بنى سويف الأهلية، برئاسة الدكتور منصور حسن ، منح الطلاب ذوى الاعاقة (ذوى الهمم) تخفيض بنسبة 25 % من المصروفات الدراسية.

يذكر أنه أصدر الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، اليوم، قرارا بشأن القواعد والشروط العامة المنظمة للمنح والتخفيضات فى الرسوم الدراسية لطلاب جامعة بنى سويف الاهلية خلال العام الدراسى الحالى.

 

 

 

 

 

 

 







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