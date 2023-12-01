أكلات غنية بمضادات الأكسدة.. تنقى جسمك من السموم وتحميك من السرطان

كتبت مروة محمود الياس

نظامك الغذائى إما أن يجعلك أكثر صحة ورشاقة، وإما أن يفتح الباب لإصابتك بالكثير من الأمراض المختلفة، ولا شك أن الأنظمة الصحية التى تعتمد على تناول الحبوب والألياف ومضادات الأكسدة والفواكه، هى الأكثر صحة، وتقيك الإصابة بالمشكلات المرضية المختلفة، هذا ما ذكره تقرير نشر فى موقع MD Anderson Cancer Center

ونصح التقرير بالأنظمة الصحية الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة، كأحد أهم الخطوات لوقاية الجسم من التلف والتأكسد المتوقع للخلايا، ما يجعلها عرضة للعجز والشيخوخة، وكذا عرضة للإصابة بالأورام والسرطانات، والكثير من الأمراض المزمنة.

وأوضح أن اتباع نظام نباتى صحى، يساعد على إصلاح ما تم افساده والتخلص من السموم والتراكمات غير الصحية التى تراكمت فى الجسم، لأن الطعام النباتى غنى بمضادات الأكسدة الصحية التى تنقى الجسم من سمومه، وتعزز تجديد الخلايا فى الجسم، وتخلصك من البكتيريا والفيروسات وتوابعهما، فضلا عن أنها تنقى الجسم مما خلفته الأطعمة غير الصحية والمواد الحافظة والألوان الصناعية التى ملأت الجسم.

مضادات الأكسدة لها خصائص تحمى من التهابات الجسم المتكررة، ومن أبرز الأطعمة الصحية التى تقى الجسم الأمراض والسرطانات وغنية بمضادات التأكسد:

- الأطعمة صاحبة الألوان الداكنة الحمراء كالجرز والطماطم وكل انواع الفلفل ذات الألوان الزاهية.

- الطعام صاحب اللون الأبيض، من أفضل الأطعمة التى تقاوم سرطانات الجسم مثل الماشروم، وكذلك يمكن الاهتمام بإضافة الثوم إلى الطعام، وتناول الخرشوف الصحى.

- الفاكهة بكل أنواعها وكذا الخضراوات مفيدة للغاية فى مقاومة أكسدة الجسم.

- المكسرات بأنواعها أحد أهم خيارات الطعام الصحية المفيدة

- ابتعد قدر الإمكان عن أكسدة جسمك من خلال البعد عن اللحوم بأنواعها دون الامتناع التام عن تناولها.

- الابتعاد عن الأطعمة المصنعة بشتى اشكالها وأنواعها كالهوت دوج.

- الاهتمام بتناول الطعام البحرى، والأسماك والمحار فهى خيارات رائعة صحية ومغذية.

- السلطات المغذية بكل أنواعها وبخاصة الخضراء من الخيارات الصحية جدا.

- البازلاء من الأطعمة الصحية الغنية بمضادات التأكسد.

- اللحوم البيضاء مفيدة كالدجاج ولكن لا تسرف فيها.

- اهتم بتناول البذور كخيار صحى.

- الخضراوات الورقية بكل أنواعها

- تناول البقوليات الصحية والمفيدة كبروتين نباتى صحى، الفول من الخيارات الجيدة جدا.

- تناول العدس الصحى.

- اهتم بالارز البنى كنوع من انواع الحبوب الكاملة، واهتم بها بكل أنواعها.