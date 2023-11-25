الشيكولاتة الداكنة تخفض ضغط الدم.. مفيدة لصحتك لاحتوائها على مضادات الأكسدة

كتبت أمل علام

يمكن أن تساعد الشيكولاتة في خفض مستويات ضغط الدم، حيث ينصح الأطباء دائما بتناول أفضل الوجبات الخفيفة الصحية، والتى تكون غنية بمركب يساعد في تنظيم ضغط الدم.



تخفض ضغط الدم

تُعرف هذه الحالة القاتلة الصامتة أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم، وتعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، مع مرور الوقت، يمكن أن يسبب هذا ضررًا للأوعية الدموية والأعضاء المختلفة، كما أنه سبب رئيسي لحالات الطوارئ الطبية الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

لذلك، فإن أي خطوات يمكنك اتخاذها لخفض ضغط الدم قد تكون منقذة للحياة، مثل العديد من الحالات، يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في ضغط الدم.

ووفقا لما ذكره موقع Daily Express، فإن تناول الكثير من الأطعمة المحددة، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، على سبيل المثال، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، وبالمثل، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد أيضًا في خفض مستوياته.

أوصت إيرين بلاكلي، مدربة اللياقة البدنية ومؤسسة Senior Golf Source ، بوجبتين خفيفتين لذيذتين لخصائصهما في خفض ضغط الدم.

التوت..

وقالت: إن التوت الأزرق، إلى جانب أنواع التوت الأخرى، مليء بمركبات تسمى الفلافونويد، ومن المعروف أن مركبات الفلافونويد تساعد في تنظيم ضغط الدم.

وأوضحت: "الأنثوسيانين، وهو نوع معين من الفلافونويد الذي يعطي التوت ألوانه الزرقاء أو الحمراء أو الأرجوانية العميقة، تم تسليط الضوء عليه بشكل خاص لفوائده الصحية للقلب".

نصيحتها مدعومة بدراسة نُشرت في The Journal of Gerontology Series A في عام 2019.

وبشكل أكثر تحديدًا، وجد البحث الذي أجرته كلية كينجز لندن أن تناول 200 جرام (كوب واحد تقريبًا) من التوت الأزرق يوميًا يمكن أن يحسن وظيفة الأوعية الدموية ويقلل ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم).



فوائد الشيكولاتة الداكنة

الشوكولاته الداكنة..

يحب الكثير منا تناول الشيكولاتة ولكن يمكن أن نكون حذرين بشأن تأثيرها على صحتنا، ومع ذلك، نصحت إيرين بأن تناول الأنواع الداكنة من الشيكولاتة يمكن أن يكون له فوائد صحية بالفعل.

وأضافت: "من المثير للدهشة أن الشيكولاتة الداكنة تساعد أيضًا في تنظيم ضغط الدم، ولكن فقط تلك التي تحتوي على 70% من الكاكاو على الأقل"، مثل التوت، الشيكولاتة الداكنة غنية بالفلافونويدات، لكن أهمها هو الفلافانول.

"هذه المركبات لها خصائص مضادة للأكسدة تحارب الإجهاد التأكسدي، وهو لاعب رئيسي في الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أظهرت بعض الدراسات أن الشيكولاتة الداكنة لها فوائد لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

وأوضح الدكتور إريك ريم، الأستاذ المشارك في علم الأوبئة والتغذية في كلية هارفارد للصحة العامة: "إنها مركبات الفلافونويد"، إن مركبات الفلافونويد المحددة الموجودة في الشيكولاتة الداكنة تجعل بطانة الشرايين أكثر تفاعلاً مع التوتر والتغير في تدفق الدم"، ومع ذلك، من الضروري تناول ما يصل إلى 55 جرامًا فقط يوميًا، وقد يؤدي تناول الكثير منها إلى زيادة الوزن.

وأضاف الدكتور إريك ريم: "عليك أن تنتبه إلى الحلويات الأخرى أو الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، فمجرد إضافة الشيكولاتة الداكنة إلى نظامك الغذائي دون استبعاد الأطعمة الأخرى يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن".