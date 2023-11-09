أخبار البورصة اليوم الخميس 9-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 9-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: العامة لصناعة الورق-راكتا، وجولدن تكس للأصواف، وليسيكو مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وإيديتا للصناعات الغذائية، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، والكابلات الكهربائية المصرية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تربح 16 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.632 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 134 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.94% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.92%، والعرب على 7.14%، واستحوذت المؤسسات على 11.1% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 276.5 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، 486.3 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 33.1 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، 249.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 24312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 29341 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 10349 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6908 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 5330 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1447 نقطة.

وصعدت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 2.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، عدد مليون سهم، 350 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 23 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 130 ألف سهم، 500 ألف سهم، مليون سهم، 157.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 2870 سهم.

أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، شراء المساهم شركة أصول الاستثمار والتنمية العقارية والسياحية (أصول) عدد 157.8 ألف سهم بسعر 0.451 جنيه بقيمة إجمالية 71278 جنيه لترتفع نسبة المساهم من 29.97% إلى 30.07%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، إيرادات نشاط بلغت 76.5 مليون دولار خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 مقابل 74.5 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 32.1 مليون دولار مقارنة مع 30.2 مليون دولار.

وحققت شركة القاهرة للدواجن، إيرادات نشاط بلغت 8.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 81% وجاءت هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة بسبب عدم توافر العملة الأجنبية منذ بداية العام، وبلغ صافي الربح 1.13 مليار جنيه لأول مرة في تاريخه بصافي أرباح أكثر من 5 أضعاف.

وحققت شركة مدينة مصر، إيرادات نشاط بلغت 4.4 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 48%، وبلغ صافي الربح 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 149.2%.

فيما حققت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 171.7 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة انخفاض 33.83%، وبلغ صافي الربح 41.9 مليون جنيه بنسبة نمو 413.35%.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على إبرام بروتوكول مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشأن دراسة شراء أفضل قطع الأراضي المملوكة لها في ضوء الفرص الاستثمارية المختلفة للشركة.

اودن

أعلنت اودن للاستثمارات المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية (صندوق ملكية خاصة رأسمال المخاطر) بالمشاركة مع شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المختصة وتشكيل لجنة الإشراف.

الإسكندرية للحاويات

قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المرخص به بالمادة 6 من النظام الأساسي من مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه لاستيعاب الزيادة المقترحة في رأس المال المصدر والمدفوع، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 744.9 مليون جنيه بما يعادل توزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي تمويلًا من رصيد الاحتياطي النظامي، كما وافق المجلس على مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2023/2024 وتستهدف الشركة تحقيق 860 ألف حاوية متداولة، و5.24 مليار جنيه إيرادات للنشاط الجاري، وصافي ربح قدره 4.7 مليار جنيه.