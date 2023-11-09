تراجع سهم فورى بنسبة 4.59% بعد أنباء تعرضها لاختراق بالبيانات

كتب هانى الحوتى

تراجع سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بالبورصة المصرية بنسبة 4.59% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، ليصل سعر السهم إلى 5.200 جينه، بحجم تداول بلغ 27.2 مليون سهم بقيمة 142.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 5961 عملية.

وجاء ذلك بعد أنباء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بحدوث اختراق لبيانات الشركة، وتعطل الموقع الإلكتروني وتطبيق "فوري" لدى المستخدمين، وتداول تقرير فني يثبت حدوث اختراق ببيانات الشركة، في السياق ذاته تداول موظفون بالبنك العربي الأفريقي تحذير من إدارة البنك بوقف التعاملات البنكية مع تطبيق "فوري".

وفي المقابل ردت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في إفصاح للبورصة المصرية، بكفاءة وأمان دفاعاتها الإلكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة إلكترونيًا، نافية صحة شائعات تناولها البعض على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو اختراق لنظامها المعلوماتي.

وكشفت الشركة، عن قيامها بالبحث في الخوادم الخاصة بـ"فوري" على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات كما تفيد الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء، كما تفيد الشركة بأنها تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية.