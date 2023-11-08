أدت اليمين برفقة طفلتيها.. من هى هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية الجديدة لدى مصر

وقال البيت الأبيض إن مناصب مصطفى جارج السابقة تشمل عملها سفيرة لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023، ومناصب عليا في سفارتي الولايات المتحدة في لشبونة ونيودلهي.

وشغلت المرشحة مصطفى مناصب دبلوماسية عدة في الحكومة الأمريكية، إذ عملت مستشارة لنائب الرئيس السابق جو بايدن لشئون الشرق الأوسط، وشغلت كذلك منصب نائب مدير مكتب أفغانستان في وزارة الخارجية، وأيضا عملت في سفارة الولايات المتحدة في البرتغال ومستشارة سياسية للسفارة في نيودلهي بالهند.

وهيرو مصطفى من مواليد محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق عام 1973، قضت سنتان من طفولتها في مخيم للاجئين، وفي عام 1976 منحت عائلتها حق اللجوء في الولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام كردية عراقية.

وهيرو أم لطفلتين، وحاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة جورج واشنطن وعلى درجة الماجستير من جامعة برينستون، وتجيد عدة لغات هي: الكردية، والعربية، والفارسية، واليونانية، والهندية، بالإضافة إلى البرتغالية.

ووفقا للبيت الأبيض، شملت مهامها الأخرى في واشنطن مديرة شئون إيران والشئون الإسرائيلية الفلسطينية والأردن في مجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى مدير شئون العراق وأفغانستان.

وعملت مصطفى جارج أيضًا في الخارج كمنسق مدني أمريكي رئيسي في الموصل، العراق، وموظف قنصلي في بيروت، لبنان، ومسئول سياسي في أثينا، اليونان. حصلت على جائزة ماتيلدا دبليو سنكلير للإنجاز المتفوق في لغة أجنبية.

ونشأت مصطفى جارج في ولاية داكوتا الشمالية. وكانت قصة عائلتها موضوع الفيلم الوثائقي American Hero، وفي عام 2021 تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيجي كواحدة من أعظم المهاجرين إلى أمريكا.