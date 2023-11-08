اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 02:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أدت اليمين برفقة طفلتيها.. من هى هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية الجديدة لدى مصر

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 01:26 م
أدت اليمين برفقة طفلتيها.. من هى هيرو مصطفى السفيرة الأمريكية الجديدة لدى مصر السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء، عبر حسابها على منصة "أكس"، عن تأدية السفيرة الأمريكية الجديدة فى مصر هيرو مصطفى جارج اليمين.
 
وحضرت طفلتا السفيرة مع والدتهم أثناء تأديتها اليمين.
 
وسوف تتولى السفيرة هيرو مصطفى جارج مهامها في السفارة "خلال هذا الوقت البارز في العلاقة الثنائية الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، وتعزز جهودنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وقال البيت الأبيض إن مناصب مصطفى جارج السابقة تشمل عملها سفيرة لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023، ومناصب عليا في سفارتي الولايات المتحدة في لشبونة ونيودلهي.

وشغلت المرشحة مصطفى مناصب دبلوماسية عدة في الحكومة الأمريكية، إذ عملت مستشارة لنائب الرئيس السابق جو بايدن لشئون الشرق الأوسط، وشغلت كذلك منصب نائب مدير مكتب أفغانستان في وزارة الخارجية، وأيضا عملت في سفارة الولايات المتحدة في البرتغال ومستشارة سياسية للسفارة في نيودلهي بالهند.

وهيرو مصطفى من مواليد محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق عام 1973، قضت سنتان من طفولتها في مخيم للاجئين، وفي عام 1976 منحت عائلتها حق اللجوء في الولايات المتحدة، وفقا لوسائل إعلام كردية عراقية.

وهيرو أم لطفلتين، وحاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة جورج واشنطن وعلى درجة الماجستير من جامعة برينستون، وتجيد عدة لغات هي: الكردية، والعربية، والفارسية، واليونانية، والهندية، بالإضافة إلى البرتغالية.

ووفقا للبيت الأبيض، شملت مهامها الأخرى في واشنطن مديرة شئون إيران والشئون الإسرائيلية الفلسطينية والأردن في مجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى مدير شئون العراق وأفغانستان.

وعملت مصطفى جارج أيضًا في الخارج كمنسق مدني أمريكي رئيسي في الموصل، العراق، وموظف قنصلي في بيروت، لبنان، ومسئول سياسي في أثينا، اليونان. حصلت على جائزة ماتيلدا دبليو سنكلير للإنجاز المتفوق في لغة أجنبية.

ونشأت مصطفى جارج في ولاية داكوتا الشمالية. وكانت قصة عائلتها موضوع الفيلم الوثائقي American Hero، وفي عام 2021 تم تكريمها من قبل مؤسسة كارنيجي كواحدة من أعظم المهاجرين إلى أمريكا.

 

السفيرة الامريكية
 

 







السفيرة الامريكية

سفيرة امريكا فى مصر

مصر

هيرو مصطفى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة