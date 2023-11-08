أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. تطورات حركة الذهب والجرام 2615 جنيها

كتب إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات حركة الذهب في السوق المحلي وكذلك حركة الأسهم في البورصة المصرية، وأداء المجموعة الاقتصادية.

وزير المالية يعلن تيسير التعاملات الجمركية



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أننا حريصون على تطوير التعاون الثنائى، لدفع مسار العلاقات بين مصر وتركيا، والاستفادة بما تمتلكه الدولتان من إمكانيات وموارد من شأنها تعميق الروابط التجارية والاقتصادية، باعتبار تركيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسين لمصر، لافتًا إلى ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية بين البلدين، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التى تؤثر سلبًا على كل الدول، وكذلك العمل على تنمية أطر التعاون الإقليمي التى تتزايد أهميتها فى عصر الشراكات العابرة للحدود؛ على نحو يسهم فى تعزيز مكانة الاقتصادات الناشئة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

وأضاف الوزير، خلال جلسة بعنوان «تعزيز العلاقات التركية المصرية- فرص التعاون الثنائى والإقليمى» بالمنتدى الاقتصادي التركى العربى، أننا نعمل على مواءمة السياسات واللوائح التنظيمية وتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين؛ على نحو يسهم فى تسهيل التبادل التجارى بين البلدين، ونتطلع إلى زيادة الاستثمارات التركية المباشرة فى مصر، للاستفادة بالفرص التى يتيحها الاقتصاد المصرى، وفتح آفاق رحبة للقطاع الخاص للمشاركة في عدد من القطاعات الحيوية، عبر إجراءات تحفيزية مختلفة تستهدف تيسير الإجراءات وتقديم كل سبل الدعم والمساندة للشركات المتواجدة فى السوق المصرية.

تطوارت سوق الذهب



ننشر آخر تحديث أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 في السوق المصرى، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 2615 جنيها للجرام بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2989 جنيها.

عيار 21 يسجل 2615 جنيها.

عيار 18 يسجل 2214 جنيها.

الجنيه الذهب 20920 جنيها.