سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الأربعاء.. تطورات جديدة فى الأسواق

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 مستويات 2620 جنيها للجرام لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ، في حين يشهد السعر العالمي تسجيل مستويات دون الفين دولار للأونصة وسط صعود لعائدات السندات الأمريكية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2994 جنيها.

عيار 21 يسجل 2620 جنيها.

عيار 18 يسجل 2246 جنيها.

الجنيه الذهب 20960 جنيها

سجلت أسعار الذهب عالمياً انخفاض إلى أدنى مستوى في أسبوعين في ظل تعافي مستويات الدولار وتراجع الطلب على الملاذ الآمن، يأتي هذا في ظل ترقب الأسواق للعديد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي إلى جانب حديث رئيس البنك جيروم باول يومي الأربعاء والخميس، وما قد ينتج عن هذا من تغير في الأسواق.

انخفض الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.6% منخفضاً بمقدار 11 دولار ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1964 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1966 دولار للأونصة.

وسع الذهب من خسائره لليوم الثاني على التوالي في ظل تعافي مستويات الدولار الأمريكي الأمر الذي ضغط بالسلب على أسعار السلع وعلى رأسها الذهب في ظل العلاقة العكسية مع الدولار.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع خلال تداولات اليوم بنسبة 0.3% واستطاع العودة إلى التداول فوق المستوى 105، وذلك بعد تصريحات عضو البنك الفيدرالي نيل كشكاري يوم أمس الذي أشار أنه غير مقتنع أن ارتفاع أسعار الفائدة قد وصل إلى نهايته.

وأشار كشكاري أن الفيدرالي لديه المزيد من العمل للقيام به ومن المبكر الإعلان عن السيطرة على التضخم، خاصة أن لديه بعض القلق من أن بعض المؤشرات تظهر أن التضخم قد يعاود الارتفاع مجدداً.

تأتي تصريحات عضو الفيدرالي قبل حديث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يومي الخميس والجمعة، والذي سيساهم في توضيح الغموض الذي أصاب الأسواق بخصوص السياسة النقدية عقب اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي.

البنك الفيدرالي ثبت الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50% وأشار إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة ولكن لهجة البنك كان تحتوي على مزيد من الحذر الأمر الذي دفع الأسواق إلى التسعير أن دورة رفع الفائدة قد انتهى الأمر الذي دفع الدولار إلى الانخفاض وتسجيله أدنى مستوى منذ 6 أسابيع وفقا لمؤشر الدولار