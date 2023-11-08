3 اتفاقيات تعاون بين قطاع البترول وهواوى العالمية لدعم التحول الرقمى

كتبت -مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و تيرى هى رئيس شركة هواوي العالمية لمنطقة شمال أفريقيا التوقيع علي 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين قطاع البترول وشركة هواوي تكنولوجيز مصر لدعم تدريب كوادر برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز، وكذلك المساهمة في توفير الحلول الذكية ودعم التحول الرقمى إلى جانب استخدام حلول الطاقة الشمسية في تشغيل رؤوس آبار حقول البترول.

ويهدف الاتفاق الاول الذي وقعه المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى وجيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر إلى اطلاق تعاون بين الوزارة والشركة لتنفيذ برامج التدريب أثناء العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية التى يتم اختيارها من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز.

كما تشمل مذكرتى التفاهم التى وقعهما الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مع دينج يونجى رئيس ادارة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي التعاون بين الطرفين بشأن اطر العمل التي يعتزم الطرفان تنفيذها في مجالات توفير الحلول الذكية ومراكز البيانات لمنشآت البترول والغاز، وإمداد الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين والتى تعمل على إمداد الطاقة لرؤوس الآبار في مواقع الإنتاج.