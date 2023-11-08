المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 23600 نقطة.. وسط تداولات تجاوزت 1.7مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 23659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 28831 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 10078 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 4693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 6944 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 5469 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: العربية المتحدة للشحن والتفريغ، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ودايس للملابس الجاهزة، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، واسيك للتعدين-اسكوم، والعبوات الطبية، ومصر للأسواق الحرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مساهم رئيسي بشركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية عدد 2.8 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 650 ألف سهم، 2199 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 93 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 85 ألف سهم، 36.6 ألف سهم، 245.3 ألف سهم، 192.7 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 2 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 108.8 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من عام 2023 بنسبة نمو 73.9%، وارتفع صافي الربح إلى 8.1 مليار جنيه بنسبة نمو 161%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 7.4%.

وحققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات بلغت 6 مليارات جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر لعام 2023 مقابل 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 42%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.6 مليار جنيه مقارنة مع 642.6 مليون جنيه بنسبة نمو 61%.

في شأن آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على المقترحات المقدمة من اللجنة المشكلة للاستفادة من عائد هليوبارك ومقترحاتها ومنها شراء قطعة أرض جديدة مميزة تضاهي أرض هليوبارك من حيث الموقع المتميز، وتخصيص مبلغ للتطوير الذاتي بأرض نيو هليوبليس، وسداد التسهيلات الائتمانية في حال عبء الدين عن العائد المحقق من عائد بيع هليوبارك، كما وافق المجلس على العرض المقدم من إحدى شركات الاستثمار العقاري والسياحي للمشاركة في تطوير منطقة إسكان متكامل الخدمات بمساحة 77.19 فدان بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة بشمال الحي العاشر والحي الحادي عشر مقابل نسبة في الإيرادات، والذي عرضها المطور.

في سياق منفصل قالت شركة دايس للملابس الجاهزة، إن مجلس الإدارة وافق على تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة، المعد من قبل شركة (بيكر تيلي) المستشار المالي المستقل، والذي حدد القيمة العادلة لسهم الشركة بمبلغ 1.11 جنيه.