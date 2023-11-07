اليوم السابع
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فتح باب التقدم للدبلوم المهنى إدارة نظم الجودة والاعتمــاد بجامعة عين شمس

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 01:22 م
فتح باب التقدم للدبلوم المهنى إدارة نظم الجودة والاعتمــاد بجامعة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى ( إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) للعام الدراسى 2024/2023 والذى تنفرد بها جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس
 
يحصل الخريج على لقب ( أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) ، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية ، وأعضاء المجتمع الأكاديمى ، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية ، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي .
 
و يتميز الدبلوم باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة، وللتسجيل من خلال اللينك التالي مع ضرورة رفع كافة الأوراق المطلوبة :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfko4EWLzwTEZSGyflDa2iu30QxcBvVd7hb0q8Y4pthZYAEqQ/viewform
 
 
 






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عين شمس

دبلوم مهنى

دبلوم نظم الاعتماد والجودة



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