دايت ورياضة وفيتامينات.. نصائح للتخلص من الوزن الزائد بطرق صحية

أكدت الدكتور ليندا جاد استشاري التغذية في كلية طب قصر العيني، أن هناك العديد من الحيل للتخلص من الوزن الزائد
، ولكن بعضها يكون غير صحي ويتسببب في تعرض الشخص للمضاعفات.
وقدمت استشاري التغذية، أهم النصائح الصحية التي يتوجب القيام بها للتخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية، ومنها:
- تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة:
الأطعمة المغذية أي التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية، تعد من الحيل الجيدة لإمداد الجسم بما يحتاجه منها، ولذا عليك إضافة اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، والحبوب الكاملة كالشوفان والفواكه والخضروات في نظامك الغذائي للحصول علي أهميتهم وأيضا التخلص من الوزن الزائد.
-أضف وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية
يمكنك تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية، فثبت علميا أن هذه الطريقة تساعد في حرق الدهون بشكل ملحوظ، وأيضا تقلل شعروك بالجوع، ولذا يمكنك إضافة السلطة الخضراء أو سلطة الفواكه، أو العصائر الطبيعية أو حفنة صغيرة من المكسرات، بين الوجبات لإمداد جسمك بما يحتاجه من عناصر غذائية وأيضا زيادة حرق الدهون.
-ممارسة الرياضة
ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي تعد من الحيل الجيدة للتخلص من الوزن الزائد، فهي تعمل علي زيادة حرق الدهون، وأيضا شد الجسم وإعطائه مظهر جيد، ولذا يمكنك ممارسة المشي يوميا 30 دقيقة.
-فيتامينات
قبل البدء في اتباع حمية للتخلص من الوزن الزائد، عليك اجراء فحوصات طبية للإطمئنان علي صحتك، والتعرف علي ما ينقص جسمك من عناصر غذائية كالحديد وبعض الفيتامينات وأهمها ب ود وأ، وفي حالة التأكد من نقص احدهم عليك أخذ الحبوب التعويضية وأيضا تناول الأطعمة الغنية بهم.
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