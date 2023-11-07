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الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تدعم أى نقل قسرى للفلسطينيين خارج غزة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:38 م
الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تدعم أى نقل قسرى للفلسطينيين خارج غزة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم أي نقل قسري للفلسطينيين خارج غزة وهذا ليس أمرا مطروحا على الطاولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفي وقت سابق، قال كاظم أبو خلف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الضفة الغربية، إن 15% من مرافق الوكالة ومدارسها تعرض للقصف الإسرائيلي، إضافة إلى مقتل 89 من العاملين بوكالة الأنروا في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف الإسرائيلي أصاب إحدى مدارس الوكالة في مخيم جباليا، لافتًا إلى أن هذه المدرسة تؤوي نازحين ممن فروا من القصف الإسرائيلي المتواصل على الأحياء السكنية في غزة.

وتابع: "ناقشنا في مجلس الأمن استهداف المدنيين في قطاع غزة"، داعيًا إلى ضرورة "الالتزام بأحكام القانون الدولي ووقف إطلاق النار في غزة لإنقاذ حياة المدنيين".

وقال متحدث "أونروا" في الضفة الغربية: "لدينا 13 ألفا من زملائنا، و90 فريقًا طبيًا متنقلا يعملون في قطاع غزة"، منوهًا بأن "نحو 716 ألف شخص نزحوا إلى مدارسنا في قطاع غزة بحثا عن الأمان".







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