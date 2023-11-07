مستشار الرئيس الفلسطينى: نواجه عصابة لا تقيم وزنا لأى دين أو خلق أو إنسانية

أكد الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى، أن الاحتلال الإسرائيلى عدو غاشم لا يقيم وزنا لإنسانية الإنسان ولا يحترم مواثيق ولا قانون دولى، ونحن نواجه حرب إبادة من عدو مجرم تجاوز كل الحدود وداس كل القوانين، وبدأ يتصرف وكانه دولة فوق القانون.

وأضاف محمود الهباش خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الاحتلال فتح مذبحة فى عموم الأرض الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس وخاصة قطاع غزة، وهناك أكثر من مليون ونصف مواطن فى القطاع أصبحوا نازحين يعيشون فى أماكن الإيواء بالمدارس والطرقات بلا مأوى أو فراش بلا طعام وبلا دواء أو ماء نظيف، بلا حق من الحقوق الإنسانية.

ولفت مستشار الرئيس الفلسطينى إلى أن العالم يتفرج على العدوان الهمجى الذى يمارسه الإحتلال ضد الشعب الفلسطينى، ونحن نواجه عصابة مارقة من القانون الدولى لا تقيم وزنا لأى دين أو خلق أو قيمة إنسانية بأى شكل من الأشكال.

وأوضح محمود الهباش أنه منذ اليوم الأول من العدوان بدأت القيادة الفلسطينية معركة حقيقية دبلوماسية وسياسية مع الاحتلال الإسرائيلى على الصعيد الدولى والدبلوماسى والمنظمات الدولية.