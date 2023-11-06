النساء أكثر عرضة لنقص الفيتامينات من الرجال.. اعرف السبب

كتبت إيناس البنا

تتمتع النساء بطبيعة فريدة من نوعها مقارنة بالرجال، حيث تمر النساء بتحولات هرمونية أكثر مما يمر به الرجال طوال حياتهم، وذلك بسبب الدورة الشهرية وفترة الحمل وانقطاع الطمث، ما يعرضهن دائمًا للنزيف بشكل أكبر ومن الطبيعي أن النساء أكثر عرضة لخطر نقص الحديد، خلال فترة الحمل، ويحتجن إلى رعاية جيدة لنظامهن الغذائي وإلا فقد يعانين من أوجه قصور مختلفة ستؤثر على كل من الطفل والأم.

الفيتامينات التي تعانى من نقصها النساء

نقص الحديد

وفقًا لموقع "healthline"، الحديد ضروري لجسمك لإنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين، وهو المسئول عن إمداد الجسم بالأكسجين، وتتعرض النساء لفقدان الدم بسبب الحيض كل شهر وقد ينخفض ​​​​تعداد الهيموجلوبين لديهن أيضًا أثناء الحمل، إذا لم يتم الاهتمام بها، فقد يتسبب ذلك في حدوث نقص.

نقص الكالسيوم

مرحلة ما بعد انقطاع الطمث صعبة بالنسبة للنساء، إذا لم تعتنِ بنفسك جيدًا، فقد تصاب بالعديد من أوجه القصور مثل الكالسيوم على سبيل المثال، النساء بالفعل أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل العظمي مع تقدم العمر، وقد يزيد انقطاع الطمث من خطر الإصابة به بشكل أكبر.

نقص فيتامين د و ج

قد تكون النساء غير قادرات على تحمل اللاكتوز بشكل متزايد، وهذا يمكن أن يسبب نقص فيتامين د، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس والأطعمة الغنية بفيتامين د، ومن ناحية أخرى، تكون النساء أيضًا عرضة للإصابة بنقص فيتامين سي.

نقص حمض الفوليك

حمض الفوليك عنصرًا غذائيًا مهمًا خاصة بالنسبة للنساء لأنه يمنع العيوب الخلقية، لذا فمن المهم للغاية بالنسبة للنساء الحوامل تناول ما يكفي من حمض الفوليك من خلال الطعام أو المكملات الغذائية.

نقص المغنيسيوم

نقص المغنيسيوم في الجسم ينتج عن عدم تناول الطعام الكافي والتوتر، حيث تواجه النساء ضغوطًا أكبر من الرجال، كما تميل عاداتهن الغذائية إلى التقلب أكثر بسبب الدورة الشهرية وانقطاع الطمث والحمل.