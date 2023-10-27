أعراض نقص فيتامين د بالجسم.. منها تململ الساق

كتبت رانيا عامر

فيتامين د من الفيتامينات الضرورية التي يحتاجها الجسم، فيساهم فى تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات والمواد المغذية اللازمة للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ولكن في حالة نقص هذا الفيتامين تحدث أضرارا صحية بالغة الخطورة، ويتضمن التقرير التالي بعض أعراض نقص فيتامين د، وذلك حسب ما نشره موقع express البريطاني .

أعراض نقص فيتامين د بالجسم :

1.الكوابيس

ترتبط الكوابيس بنقص فيتامين ب1، لكن نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعرضك للكوابيس أثناء النوم.

2.متلازمة تململ الساق

نقص فيتامين د يسبب متلازمة تململ الساق وألم بها يصعب تحملها.

3.حب الشباب

الغدة الدهنية المسئولة عن الإصابة بحب الشباب، خاصة إذا كانت ملتهبة أو تسبب نوعًا من الانسداد بحيث لا يتمكن الزيت من الخروج من هذه الغدة، يمكن أن تنجم بسهولة أيضًا عن نقص فيتامين د.

4.تخطي نبضات القلب

إن هذا بسبب الارتباط المباشر بنقص فيتامين د وما يمكن أن يفعله على القلب يؤثر ذلك بالتأكيد على وتيرة القلب.

5.اضطرابات التنفس

أن الكثير من الالتهابات الرئوية والتهابات الرئة مرتبطة بنقص فيتامين د بسبب ضعف الجهاز المناعي مما يجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات.

6.مشاكل فى الجلد

الاضطرابات الجلدية هي مشكلة كبيرة أخرى، وخاصة الصدفية والأكزيما، مرتبطة أيضا بنقص فيتامين د بالجسم .



