أخبار مصر.. طقس حار غدا وشبورة كثيفة وأمطار والعظمى بالقاهرة 30 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى: استعرضت مع "سيلفا كير" التطورات الخاصة بقضية سد النهضة

وزير النقل: سيتم خفض زمن التقاطر بالخط الأول للمترو لـ 2.5 دقيقة بعد تطويره

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة مترو الأنفاق حيث يربط القاهرة الكبرى من الشمال إلى الجنوب، ويعتبر أول خط مترو أنفاق فى إفريقيا والشرق الأوسط يعمل منذ ما يقرب من أربعين عام، لذا تحرص وزارة النقل على القيام بأعمال التطوير الدائم والمستمر لهذا الخط لضمان استمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وبما فى ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة بالخط.

الحكومة تنفى وجود عجز بالمخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر فى أزمة غذائية كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشوراً منسوباً لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، ويطالب المنشور المزعوم المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسباً لتفاقم الظروف القائمة، ونفي المركز الأعلامى تلك الأنباء تماماً.

انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات الرئاسة 2024.. الخميس المقبل

تنطلق الخميس المقبل، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة للنهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي. وزير النقل: مد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر بمسار معزول لتجنب الحوادث أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مد الخط الأول حتى شبين القناطر يهدف إلى التوسع فى استخدام شبكة خطوط مترو الأنفاق بوصفها وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر واستبداله بالمترو فى مسار معزول لتجنب الحوادث، كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

الهلال الأحمر المصرى يعلن حجم المساعدات الدولية لقطاع غزة.. إنفوجراف

أعلنت غرفة العمليات المركزية فى الهلال الأحمر المصرى ، حجم المساعدات الدولية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية. تسهيلات لتحويل السيارات للغاز.. بونات تموين مجانية وتقسيط على 18شهرا بدون فوائد نجح قطاع البترول فى تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز فى جميع محافظات الجمهورية والتى يقترب عددها حاليا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية فى جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.

التخطيط: تحقيق 3.8% معدل نمو وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لـ10.2تريليون جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية. مبادرة تحت رعاية الرئيس السيسي.. وزارة الداخلية تمد "كلنا واحد" شهرا (فيديو) تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) لمدة شهر حتى يوم 7/12/2023، للاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). مظاهرات جديدة فى إسبانيا لدعم الفلسطينيين ورفض الإبادة الجماعية فى غزة خرج العديد من الإسبان فى عدد من المدن الإسبانية فى مظاهرات جديدة اليوم، لدعم الفلسطينيين، ورفض لما أطلقوا عليه المتظاهرين "إبادة جماعية" لسكان غزة، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

طقس حار غدا وشبورة كثيفة وأمطار بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 30 درجة