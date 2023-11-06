سيلفا كير: تبادلت مع الرئيس السيسى وجهات النظر فى الصراع الجارى فى السودان

كتب محمد الجالى

أكد رئيس جنوب السودان سيلفا كير أنه تبادل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية، وجهات النظر في الصراح الجاري حاليا في السودان، وتفاقم الموقف الإنسانى، مضيفا: "نري أن الحوار هو المسار الوحيد لإنهاء هذا الصراع".

وأعرب سيلفا كير عن أمله فى تواصل العمل وإحراز تقدما بشأن القضايا التي تم مناقشتها اليوم .

وكان الرئيس السيسي أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاته مع سيلفا كير في قصر الاتحادية اليوم، تقديره الكامل للجهود التى يقوم بها رئيس جنوب السودان لأمن واستقرار جنوب السودان، موضحا أن المباحثات كانت مثمرة وعكست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات .