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الهلال الأحمر المصرى: القاهرة ساهمت بأكثر من 60% من المساعدات المقدمة لغزة

السبت، 04 نوفمبر 2023 09:50 م
الهلال الأحمر المصرى: القاهرة ساهمت بأكثر من 60% من المساعدات المقدمة لغزة مداخلة الدكتور رامى الناظر الرئيس التنفيذى للهلال الأحمر المصرى
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور رامى الناظر الرئيس التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، المساعدات القادمة من الدول الخارجية تمثل 10% من حجم المساعدات الكلية التى تقدم لغزة، وكتبت على صفحتى أن ما أرسلوه قد نفذ، لافتا إلى أن مصر بجميع أجهزتها بالهلال الأحمر والجمعيات الخيرية ساهمت بأكثر من 60% من المساعدات التى دخلت قطاع غزة.
 
وأضاف رامى الناظر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، المذاع على قناة dmc، الإنسانية داخل غزة تحتاج الكثير، حيث يحدث انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية من استهداف المدنيين والأطفال والنساء وسيارات الأطفال والمستشفيات.
 
اوضح رامى الناظر نرى كل يوم تهديدات للمستشفيات، وهناك تنسيق مستمر مع الهلال الأحمر الفلسطينى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لزيادة عدد الشاحنات لدخولها للقطاع.
 
 
 






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