3 فيتامينات تناولها سيساعدك فى زيادة الوزن

كتبت نهير عبد النبى

إن زيادة الوزن أمر بسيط بالنسبة لأغلب الأفراد، ولكنه صعب بالنسبة للبعض الآخر، يكون الأمر صعبًا بشكل خاص ويختلف ذلك من حالة لأخرى ومن طبيعة جسم لآخر، وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن أفضل الخيارات وأكثرها أمانًا لنمو الوزن الطبيعي هي زيادة استهلاك البروتين وإدراج الحبوب الكاملة المتنوعة والفواكه والخضراوات والأعشاب والتوابل في نظامك الغذائي .

يعتبر تناول الأطعمة المغذية أفضل طريقة لزيادة السعرات الحرارية ومع ذلك، في بعض الحالات، قد لا تكون هذه المحاولات فعالة، ويمكن أن تساعدك التمارين الرياضية والتغذية على مقاومة الأمراض وتأخير عملية الشيخوخة، إن الجمع بين أنشطة المقاومة واتباع نظام غذائي متوازن قد يسمح لك بزيادة الوزن بأمان.

في حين أن تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على ما يكفي من الكربوهيدرات والبروتين والدهون لا يزال هو الخطوة الأكثر أهمية، فإن العديد من المكملات الغذائية ذات قيمة عالية في زيادة الوزن بأمان ونجاح.

ونقدم أفضل 3 فيتامينات لزيادة الوزن وهى:

1:فيتامين أ

وبحسب الدراسات فإن فيتامين أ يحمي ويعزز نمو الخلايا في أعضاء الجسم ويوجد فيتامين أ عادة في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم والأسماك والكبد.

كما يوجد بروفيتامين أ أو بيتا كاروتين في المصادر النباتية، مثل السبانخ والجزر والطماطم والقرنبيط والقرع والشمام.

2:مكملات فيتامين ب

فيتامينات ب مطلوبة لتحفيز الجوع واستهلاك الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

أنها تساعد في عملية التمثيل الغذائي، بما في ذلك توليد الطاقة واستخدام المواد الغذائية.

3:مكملات فيتامين د

قد يساعدك فيتامين د على زيادة الوزن و امتصاص فيتامين د يحسن كتلة العظام، أثبتت العديد من الدراسات أن فيتامين د يلعب دورًا مهمًا في التحكم في الوزن والصحة العامة، ويعزز هذا الفيتامين قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، مما يرفع وزن العظام ويؤدي إلى زيادة الوزن، وخاصة كتلة الجسم النحيلة.