تحرير 37 محضر ضبط جمركي خلال شهر أكتوبر بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في تحرير 37 محضر ضبط جمركي خلال شهر أكتوبر الماضي لركاب وراكبات مصريين وأجانب.

وحاول الركاب تهريب أدوية و مستلزمات طب الأسنان وسماعات لضعاف السمع وتليفونات وبحوزة الآخرين أسلحة بيضاء ومنظار يركب علي سلاح ناري وطلقة نارية وجوازات مزورة و حشيش وشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات سجائر إلكترونية بهم و قطع حلوي بهم مخدر THC و CBD ومخدرات اخري متنوعة مع عودة ظاهرة تهريب السبائك الذهبية سواء علي أجساد الركاب والراكبات أو باخفائها بطرق متنوعة رغم سريان قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والمحاسبة علي القيمة المضافة علي المصنعية فقط.

وقامت سلطات الجمارك بمطار القاهرة بتحرير 19 محضر ضبط في مبني الركاب رقم (3) والصالة الموسمية منهم 10 محاضر في النصف الثاني من الشهر، و 9 محاضر ضبط في مبني الركاب رقم (2) منهم ثلاث محاضر ضبط في النصف الثاني من الشهر وتسعة محاضر ضبط في مبني الركاب رقم (1) منهم 4 محاضر في النصف الثاني من الشهر، ويأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.