الصحة الفلسطينية: 9883 شهيدا وأكثر من 26 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة

وأوضحت الوزارة - خلال التقرير اليومي الصادر عنها، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 9730 شهيدا ارتقوا بقطاع غزة، وأُصيب أكثر من 24 ألفًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153 والجرحى لأكثر 2200، منذ 7 أكتوبر أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأشارت إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات رئيسية (الشفاء - ناصر للأطفال - القدس) أمس، بجانب استهدف مولد الكهرباء الرئيسي في مستشفى الشفاء ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، وهو يعد من أكبر المستشفيات في القطاع ويعالج آلاف المرضى ويستضيف آلاف النازحين.

وأضافت أن مستشفيي القدس والإندونيسي تعرضا للقصف ولغارات جوية أدت لوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، مؤكدة أن 16 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

وتابعت أن 117 ألف نازح بجانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية، كما أن هناك 1.5 مليون مواطن نزحوا بغزة داخليا، حيث يعيش نحو 690 ألفًا و400 مواطن في 149 ملجأ طوارئ مخصصا للأونروا.

ولفت إلى إقامة 121 ألفًا و750 مواطنا بالمستشفيات والكنائس والمباني العامة الأخرى، وحوالي 99 ألفًا و150 مواطنًا في 82 مدرسة غير تابعة للأونروا، ويقيم النازحون المتبقون الذين يبلغ عددهم 600 ألف شخص مع عائلات مضيفة، حيث انتقل 150 ألف مواطن لمراكز الإيواء في الأيام القليلة الماضية بحثًا عن الطعام والخدمات الأساسية.

وأفادت بأن نحو 35 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكامل، و165 ألف وحدة تعرضت لتدمير جزئي، وأن هناك 15 مرفقا صحيا و51 عيادة صحة أولية تعرضت للتدمير، وهناك 221 مدرسة مدمرة منها 38 مدرسة مدمرة كليًا، كما تعرضت 42 منشأة تابعة للأونروا للتدمير بما في ذلك الأماكن التي لجأ إليها النازحون، كما تضررت 7 كنائس و52 مسجدا نتيجة القصف.

ونوهت بأنه تم تسجيل 130 اعتداءً على القطاع الصحي، حيث استشهد 150 من الكوادر الصحية، و34 من طواقم الدفاع المدني وجرح أكثر من 120، بينما تضررت 50 سيارة إسعاف بينها 31 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وتم إغلاق 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).