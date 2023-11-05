استشارى باطنة يوضح أسباب ارتفاع الكوليسترول فى الدم

كتبت رانيا عامر

قال الدكتور مصطفى القاضى، أستاذ أمراض الباطنة بطب بنها، إن مشكلة ارتفاع معدلات الكوليسترول فى الدم تعد من المشاكل الصحية لدى الأشخاص، وتعود زيادة مستوياته فى الدم نتيجة عدة عوامل مختلفة من بينها سوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى زيادة الوزن المفرط.

وأضاف استشارى أمراض الباطنة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ارتفاع الكوليسترول فى الدم تعتبر مشكلة مرضية ناتجة عن زيادة الدهون منخفضة الكثافة فى الدم، ترجع إلى العديد من الأسباب الكثيرة، ومن أبرزها العامل الوراثى الذي يولد به الطفل، والتقدم فى العمر والتاريخ المرضى للأسرة، نسبة السكر فى الدم، سوء التغذية.

كما أوضح الدكتور مصطفى بضرورة معالجة المريض أولاً وتعديل مستويات السكر فى الدم، وإنقاص الوزن والقضاء على السمنة المفرطة لديه، واتباع النظام الغذائى المناسب على حسب الحالة الصحية المريضة، وتناول الخضراوات وفواكه طازجة بكثرة عن طريق الطبيب المختص، والابتعاد تمام عن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة التى تحتوى على كثافة عالية، ضرورة ممارسة الانشطة الرياضية بشكل منتظم للحفاظ على الصحة العامة للأفراد وتقلل مخاطر صحية كثيرة.

وأكد الاستشارى أن مشكلة ارتفاع الكوليسترول فى الدم تعرضك الى مشاكل صحية مختلفة من بينها مشاكل فى القلب، وصدمات الدماغية وغيرها، وتؤدى الى ارتفاع فى ضغط الدم، وأيضًا الأمراض الطرفية للشرايين فى القدمين واليدين، لتجنب كل ذلك يجب على الفرد اتباع نظام غذائى صحى سليم بجانب ممارسة الرياضة بصورة يوميا أو 3 مرات كل أسبوع.